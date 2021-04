Bendeleden opgepakt voor ontvoering honden Lady Gaga

Noel Gallagher brengt fans in euforie: komt er donderdag nieuwe muziek van Oasis?

27 april Na eerdere hints van Liam Gallagher op een reünie van Oasis, doet vandaag ook zijn broer Noel een duit in het zakje. Met een mysterieuze post met alleen de datum 29 april 2021 brengt hij de fans wederom in rep en roer. Kunnen we donderdag nieuwe muziek verwachten van de muziekgroep die hits scoorde als Wonderwall en Don't look back in Anger?