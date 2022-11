B&B-Vol Liefde Petra trekt bij Hans in: ‘Ik voel me heel gelukkig’

Ze zaten in augustus nog in een ‘onderzoekende fase’, maar Hans en Petra, bekend van B&B Vol Liefde , zijn er inmiddels uit: de twee zien een toekomst met elkaar. En dus gaan de tortelduifjes samenwonen, zo maakten ze vanavond bekend in RTL Boulevard .

Petra en Hans leerden elkaar kennen door het datingprogramma B&B Vol Liefde. Petra had zich aangemeld voor Hans, maar die voelde aanvankelijk een lichamelijke aantrekkingskracht richting ‘feessie-Daisy’ en had ook een goede klik met Annemarie. Maar uiteindelijk zagen de kijkers in de slotaflevering hoe Petra, zijn date van het eerste uur, toch het hart van Hans had weten te veroveren.

Drie maanden geleden was Hans, die een bed en breakfast in het Franse Dégagnac runt, echter nog voorzichtig: zijn relatie met Petra was nog pril en de toekomst zou moeten uitwijzen of hun romance zou slagen. Die onzekerheid heeft nu plaatsgemaakt voor zekerheid, want Petra heeft besloten haar koffers te pakken en bij Hans in te trekken.

Gelukkig

Petra stelt haar hart te volgen, al vindt ze dat ook best moeilijk. ,,Het lijkt alsof het een egoïstische keuze is, omdat iedereen achterblijft. Maar soms moet dat wel.” Ze weet in ieder geval een ding zeker: ,,Ik voel me heel gelukkig. En dat komt mede door Hans.”

Ook Hans is in zijn nopjes met het liefdesnieuws. Terwijl Petra afscheid neemt van vrienden en familie in Nederland, wacht hij met smart op zijn vriendin. ,,Ik voel me een verstekeling op een onbewoond eiland en ik zit te wachten op de boot, met Petra.”

Of de twee in de voetsporen van Astrid en Harmjan treden, die eerder deze week bekendmaakten verloofd te zijn? Dat ziet Hans niet bepaald zitten. ,,Dat is niet aan mij besteed”, besluit hij.

