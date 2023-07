B&B-eigenaar Walter gaat op tweede dag al uit de kleren met dates, hevige regen treft talkshows

Smaakmaker van het succesvolle derde seizoen van B&B vol liefde is Walter in Frankrijk. De B&B-eigenaar heeft zich helemaal in het spirituele verloren. Hij heeft dan ook geen gevoelens voor anderen, maar wisselt liefdesenergieën uit. Zijn twee dates vriendinnen Anne en Claudia - die elkaar kennen van een spirituele cursus - sluiten helemaal aan bij zijn interesses.



Op de tweede dag op de bed and breakfast besloot Walter om met zijn twee logés naar zijn sauna te gaan. ,,Het is dan zo van: oh ja, we gaan dan natuurlijk naakt”, reageerde Claudia. ,,Oké, en dan laat ik het los. Genieten. Wat ben ik toch een bofkont dat ik hem nu al naakt zie”, zei ze, gevolgd door een bulderlach. Anne maakte van de gelegenheid gebruik om even van boven naar beneden te kijken. ,,Natuurlijk. Dat zullen we alle drie gedaan hebben, denk ik. Tenminste, als ze slim zijn wel; ik was het!”

Talkshows

Op SBS 6 zaten 724.000 kijkers klaar voor De oranjezomer, maar dat programma verliep niet vlekkeloos. Met het festival Brand parkies 300 meter verderop in het Stadspark in Breda en een flinke regenbui konden de gasten van Hélène Hendriks elkaar soms slecht verstaan. Raven van Dorst verzuchtte op een gegeven moment: ,,Ik heb er niks van gehoord door al die herrie.” En sidekick Rutger Castricum sprak bij een verhaal over de VVD met stemverheffing om boven de kletterende regen uit te komen.



Het onstuimige weer zorgde bij de Avondetappe in Frankrijk ook voor problemen, al werden die op voorhand opgelost. Dione de Graaff was binnen gaan zitten, maar toen bleek de regen uit te blijven. Daar wist verslaggever Herman van der Zandt wel raadt mee. Hij verscheen met paraplu in beeld en simuleerde zelfs lichtflitsen. ,,Het is wel begonnen hier", zei hij. Waarna het beeld werd uitgezoomd en er ook nog een emmer water over de paraplu heen werd gegooid. ,,Dit is een goede grap", reageerde De Graaff lachend voor het oog van ruim 1 miljoen kijkers.

Ook Op1 ging niet helemaal volgens planning, al had dat niets met de regen te maken. Tijs van den Brink verscheen dinsdagavond alleen aan het hoofd van de talkshowtafel. ,,Margje (Fikse, red.) is ziek” zei hij aan het begin van de uitzending. Daarna ging hij al snel verder met het gesprek van de dag. Met 781.000 kijkers wist Van den Brink in zijn eentje ook een prima score neer te zetten.

