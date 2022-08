B&B-eigenaar Hans neemt rigoureus besluit: 'Dit heeft allemaal geen enkele zin’

Het liefdesavontuur van Hans, die met zijn ex een B&B in het Italiaanse Pistoia runt, wil maar niet vlotten. Eerder vertrok de hysterische horecamanager Desiree al omdat er geen sprake was van een klik, maar ook bij administratief medewerker Hayriye en muzieklerares Sylvia sloeg er geen vonk over en dus dropen zij eveneens af.

Met de entree van de 39-jarige Natascha leek het er even op dat er wél sprake was van een match. De wijkverpleegkundige toonde oprechte interesse in Hans en deed haar best om mee te helpen in de B&B. Hoewel ze zich ‘heel fijn’ bij hem voelde, zat haar ook een ding dwars. In een gesprek met Hans luchtte ze gisteren haar hart. ,,Wat me opvalt is dat Libera gewoon nog heel erg op jou gefocust is en erg met je bezig is. Dat krijg ik dan ook mee met het eten en dan voel ik mij geremd om zeg maar mijn positie daar in te nemen.”

Die bekentenis had Hans niet bepaald zien aankomen. ,,Ze is te veel aanwezig nog? Ja, ja...”, dacht hij hardop, terwijl het kwartje bij hem viel. ,,Ik zou het zelf ook niet leuk vinden. Het is goed dat je het aankaart.” Natascha had ondertussen al een conclusie getrokken: Hans en Libera zijn nog niet zo klaar met elkaar als ze beweren. Maar ze wilde het best nog een paar dagen aankijken met Hans, die haar had beloofd het probleem met Libera op te lossen.

Prioriteit

In de aflevering van vanavond werd duidelijk hoe hoog de situatie bij Natascha zat. Ze had slecht geslapen en was daarom al om 05.00 uur ‘s ochtends uit bed gestapt. ,,Ja, dan ga je nadenken, je gaat malen. Wat ik zie is de privésituatie: Libera woont nog in het huis, Hans voelt zich geblokkeerd om zich open te stellen naar een andere vrouw, wat op zich ook begrijpelijk is”, somde Natascha op.

Later op de dag gingen de twee de hort op en een hapje eten. Daar luchtte Natascha opnieuw haar hart bij Hans. ,,Ik denk dat we dat al besproken hebben, dat je op dit moment nog niet in die fase bent dat je toe bent aan een nieuwe liefde. Je zal eerst voor jezelf dingen af moeten sluiten. Het is een open deur, maar je moet eerst van jezelf houden, voor je een ander gelukkig kan maken.” Hans kon het niet meer dan eens zijn met Natascha. ,,Het heeft me meer geraakt dan die andere dames, die dachten het allemaal beter te weten. Ze zégt het gewoon.”

Duidelijk werd wel dat ook Natascha ervoor had gekozen om terug naar Nederland te gaan. Het deed haar zichtbaar verdriet. ,,Ook de manier waarop. Als hij al verder in dat proces was geweest, had hij zelf al kunnen bedenken: ‘dit is toch helemaal niet de juiste stap’?”, snikte ze voor de camera.

Volledig scherm Natascha houdt het niet droog in B&B vol liefde. © RTL

Geen leven

Het afscheid volgde, waarna Hans concludeerde dat Natascha misschien wel 'te hoge verwachtingen’ had gehad. Maar hij was ook tot zelfinzicht gekomen. ,,Het is geen leven wat we aan het doen zijn, Libera en ik. We moeten nou toch wel eens om de tafel zitten, zo van ‘Libera, zeg nou toch zelf, dit is toch ook niks?”

Tijdens een wandeling met zijn zus Hanneke nam Hans daarom een rigoureus besluit. ,,Libera moet gewoon weg. Dan pas moet ik aan de liefde gaan denken, dit heeft allemaal geen enkele zin.” Ze hoefde wat Hans betreft ‘echt niet à la minute’ te vertrekken, maar dat er iets moest veranderden was hem wel duidelijk geworden. ,,Prioriteit nummer één: Libera moet het huis uit.”

Volledig scherm Hans met zijn zus Hanneke tijdens de wandeling in B&B vol liefde. © RTL

