Ben jij een echte fan van Dua Lipa? Test je kennis

80 jaar Telkens als Robert De Niro wegzakt in het moeras van de b-cinema, is er weer een comeback

Voor veel leeftijdsgenoten is in Hollywood allang geen plaats meer, maar Robert De Niro, sinds vandaag 80 jaar oud, blijft volop bouwen aan een imposante filmcarrière. Zijn vakmanschap staat buiten kijf, maar hoeveel weten we eigenlijk van de acteur zelf?