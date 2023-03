Bella Hadid viert vijf maanden zonder drank: ‘Na alcohol werd ik om 3 uur ‘s nachts angstig wakker’

‘Vijf maanden zonder alcohol’, schrijft Hadid vanuit Las Vegas bij een video op TikTok, die inmiddels 4,6 miljoen keer is bekeken. Op Instagram deelt ze dezelfde boodschap, met 1,8 miljoen likes tot gevolg. Haar moeder Yolanda Hadid weet hoeveel dit betekent. ‘Ik ben hier zo trots op, mijn engeltje’, reageert ze. ‘Je straalt helemaal.’

Bella dronk al ‘veel’ toen ze nog studeerde. Na een dag school had ze vaak castings als model, thuis dronk ze dan een fles wijn. Inmiddels is ze al jaren een van de succesvolste modellen ter wereld. ,,In de modewereld werken we veel’’, zei ze eerder tegen W Magazine. ,,Dus denken we dat we ook veel lol mogen hebben ‘s avonds. En dan wakker worden en het opnieuw doen.’’

‘Oneindige pijn en stress’

Bij Bella had het drankgebruik ook een achterliggende reden. ,,Ik viel terug op alcohol als ik weinig energie had of als mijn angsten opspeelden’’, bekende ze. Hadid voelde dat ze zo niet kon doorgaan. ,,Mijn lichaam gaat niet goed om met alcohol.’’ Maar het model leed er vooral psychisch onder. Want de drank wakkerde haar angsten ook aan.

,,Ik weet welk effect het op me heeft als ik weer om 03.00 uur wakker wordt met vreselijke angsten, nadenkend over dat ene dingetje dat ik vijf jaar geleden zei toen ik afstudeerde’’, sprak ze over haar drankgebruik. ,,Er is een oneindige pijn en stress na die paar drankjes die eigenlijk niks voor me betekenden.’’

Een half slapend brein

Het model deed vorig jaar voor het eerst mee met Dry January, de uitdaging om een maand lang zonder alcohol te leven. Ze was toen al gestopt met sterkedrank en zei nog zelden dronken te zijn. ,,Ik ben een glaasje champagne en naar huis-meisje’’, vertelde ze aan InStyle.

Inmiddels drinkt Bella dus al vijf maanden geen druppel. Ze grijpt het aan om een alcoholvrij drankje te promoten waarvan ze mede-eigenaar is, maar de nuchterheid is noodzaak. Een paar jaar geleden bereikte Bella mentaal naar eigen zeggen een ‘dieptepunt’. Ze had door de ziekte van Lyme al sinds haar vijftiende last van een zogenoemd ‘mistig’ brein, waarbij je moeite kunt hebben om goed na te denken en emoties anders beleeft. Bella had stemmingswisselingen. ,,Ik heb van breinzorg mijn eerste prioriteit gemaakt’’, zei ze.

Hoe doet Hadid dat? Ze sport vaak, drinkt veel water en wil ‘avontuurlijk en spontaan’ leven. ,,Mijn halve brein sliep als het ware, omdat het modellenwerk me niet stimuleerde. Dus al is het maar een pizzaatje halen ‘s avonds, door zulke kleine leuke dingen voel ik me beter.’’

@babybella777 5 months alcohol free ♬ Unlock it x better off alone - roxi audios Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: