Bella Hadid doet fotoshoot voor Vogue via Facetime: ‘Thuiswerken heeft heel nieuwe betekenis’

Vogue is trouwens niet het enige magazine dat virtuele fotografie omarmt. Eerder zette het tijdschrift i-D een soortgelijk project op poten, genaamd Safe + Sound. Daarbij werden negentien modellen van over de hele wereld geïnterviewd over hoe zij zich aanpassen aan de lockdown.



De Italiaanse fotograaf Alessio Albi - die onder meer werkt voor uitgeverij Condé Nast - weigert ook om stil te zitten. Hij is al een kleine maand bezig met foto’s te maken via de webcam van z’n laptop en dat levert bijzondere kiekjes op. ,,Social distancing betekent niet dat we moeten stoppen met creëren. We mogen onszelf gelukkig prijzen dat we in een tijdperk leven waar alle dingen die we nodig hebben voorhanden liggen. Blijf binnen. Samen kunnen we dit aan”, zo vertelde Albi zelf over z’n project.