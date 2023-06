Belgische koning Albert (89) opgenomen in het ziekenhuis, ‘toestand geruststellend’

updateDe Belgische koning Albert (89) is dinsdagochtend opgenomen in het ziekenhuis. De vader van de huidige koning Filip vertoonde tekenen van uitdroging en zou onwel zijn geworden. Inmiddels is zijn toestand ‘geruststellend’.

Dat schrijft persbureau Belga. Koning Filip en koningin Mathilde hebben een bezoek gebracht aan koning Albert. Volgens Het Laatste Nieuws is ook prins Laurent bij zijn vader langsgeweest. Het paleis bevestigde verder aan de redactie dat Paola, de echtgenote van koning Albert, bij hem in het ziekenhuis is. Paola was eerst in het kasteel Belvédère in Laken gebleven, hun officiële residentie.

De voormalige vorst was onwel geworden en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. ,,Hij staat nu onder toezicht, maar de situatie is momenteel geruststellend”, laat een woordvoerder van het koninklijk paleis weten aan Belga. De 89-jarige Albert moet mogelijk nog wel een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Door de ziekenhuisopname van zijn vader stelde Filip een bezoek aan de UGent uit.

De koning, intussen 89 jaar oud, kampt al jaren met gezondheidsproblemen. Hij is een hartpatiënt en moest daarom in 2000 onder het mes. Ook kampte hij met huidkanker, waarvoor hij verschillende verdachte plekjes op zijn huid liet weghalen.

Nog altijd koning

Koning Albert was tussen 1993 en 2013 koning van België. Zijn kwakkelende gezondheid was een van de redenen om afstand te doen van de troon, zegt de Vlaamse royaltydeskundige Wim Dehandschutter. Zijn zoon Filip volgde hem op. Albert mocht, anders dan in Nederland gebruikelijk is, na zijn aftreden zijn titel behouden. Filip is wel het enige staatshoofd. Ook de koninginnen behouden hun titel. België telt er dan ook twee: naast koningin Paola ook de vrouw van Filip, koningin Mathilde.

Albert heeft zich grotendeels teruggetrokken uit het publieke leven. Hij verscheen eerder deze maand nog in het openbaar bij een muziekevenement, maar de keer daarvoor was afgelopen februari. Hij woonde toen met de hele familie de jaarlijkse eucharistieviering in Laken bij. De koning liep toen met een wandelstok.



Albert en Paola hebben drie kinderen: naast Filip ook prinses Astrid en prins Laurent. Albert heeft ook een buitenechtelijke dochter, Delphine, die hij in 2020 erkende. Zij mag zich sindsdien ook prinses noemen.