‘Belg’ Angela Schijf werkt strijkgoed weg als ze in Nederland werkt

De in Antwerpen wonende actrice Angela Schijf (39) is voor haar televisie-, theater- en filmwerk in Nederland zó vaak van huis dat ze altijd een mand strijkgoed meeneemt. Dat werkt ze tussen alle drukke bedrijven in ons land weg. ,,Ik moet creatief omgaan met het huishouden. Dat is de enige manier om voor mijn gezin te blijven zorgen als ik er niet ben.”

Volgens Schijf verblijft ze voor de opnamen van Flikken Maastricht gemiddeld vier of vijf dagen in de week in Nederland. ,,Dat duurt meestal van augustus tot december”, vertelde de moeder van drie dochters gisteren bij Van der Vorst Ziet Sterren. En in januari staat ze langere tijd voor de camera's voor een nieuw seizoen van de goed ontvangen, erotisch getinte serie Meisje van Plezier. ,,Niet thuis zijn is niet altijd leuk, maar we zijn het inmiddels gewend. Het is een heldere situatie geworden. Met feestdagen of op verjaardagen ben ik er altijd. Wel is het ‘opvallend‘ dat mijn dochters toevallig altijd ziek worden als ik thuis ben”, aldus Schijf, die inmiddels de Belgische nationaliteit heeft.

Als Schijf weg van huis is, wordt het gezin soepel draaiende gehouden door haar Vlaamse echtgenoot Tom van Landuyt (51), met wie ze dochters Bloem (14), Mensje (12) en Zus (6) heeft. ,,Toen ik op mijn 21ste met hem trouwde, wist ik al dat hij de vader van mijn kinderen zou worden”, aldus de actrice, die haar relatie uitstekend noemt. ,,Het is een leuke jongen.” Schijf is thuis bewust nooit bezig met haar werk. ,,Ik leer in Antwerpen dus geen teksten uit mijn hoofd.”

Kindjesnacht

Nadat ze in 2002 het huwelijksbootje stapte, waren kinderen niet direct aan de orde. Volgens Schijf wilde haar kersverse echtgenoot graag kinderen, maar kon hij zich voorstellen dat zijn vrouw dat vanwege haar jonge leeftijd nog niet wilde. ,,Hij zei: jij mag bepalen wanneer je er aan toe bent.”

Vervolgens gaf de actrice hem een positief signaal door een zogenoemde ‘kindjesnacht‘ te regelen. ,,Ik heb op een gegeven moment een aantal condooms opgeblazen en op bed gelegd. Daarna heb ik Tom een schatkistje gegeven met daarin een kopspeld om ze door te prikken.” Op die manier gaf Angela ‘groen licht‘ en kon haar man het moment bepalen met de wetenschap dat de actrice klaar was voor het stichten van een gezin.

Na de ‘kindjesnacht‘ begon het acteursechtpaar met het stichten van een gezin. Maar volgens Angela Schijf ging dat niet bepaald soepel. Ze was in totaal zeven keer zwanger en kreeg vier miskramen. Een drama vindt de actrice het verlies van de ongeboren kindjes niet meer. ,,Ik heb drie gezonde dochters en bij de miskramen was ik nog niet lang zwanger. Drie maanden of iets dergelijks”, aldus de actrice, die in geen geval tragisch wil doen over het verlies. ,,Het kan immers altijd erger dan wat ik heb meegemaakt, zoals je kindje moeten afstaan.”

Volledig scherm © screenshot RTL4/Van der Vorst ziet Sterren

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@angelaschijfofficial) op 12 Oct 2018 om 2:48 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Angela Schijf (@angelaschijfofficial) op 5 Jun 2018 om 13:14 PDT