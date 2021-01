Bekende metalgitarist opgepakt voor bestormen Capitool, voorspelde chaos in uitgelekte video

Het ziet er niet goed uit voor metalgitarist Jon Schaffer. De Amerikaanse artiest, met zijn band Iced Earth een graag geziene gast op (Nederlandse) festivals, is in Indianapolis opgepakt vanwege het bestormen van het Capitool in Washington. Overheidsadvocaten drongen er gisteren bij de rechter op aan om hem niet op borgtocht vrij te laten. Daarmee lijkt het erop dat Schaffer voorlopig nog achter slot en grendel blijft zitten.

Jon Schaffer, met honderdduizenden vaste luisteraars op Spotify een bekende gitarist in de metalscene, lag begin deze maand onder vuur. De metalster werd ervan beschuldigd bij te hebben gedragen aan de rellen in het parlementsgebouw van de Verenigde Staten. Hij wordt verdacht van in totaal zes strafbare feiten, waaronder het plegen van vernielingen en het aanvallen van politieagenten met bearspray, een brandend chemisch middel dat wordt gebruikt om beren op afstand te houden.

Bloedvergieten

Op de dag van de bestorming voorspelde Schaffer al dat het rond het Capitool uit de hand zou lopen. ,,Er zijn veel van ons bereid om geweld te gebruiken. Er zal veel bloed worden vergoten, als het erop aankomt. Niemand wil dit, maar ze duwen ons naar een punt waarop we geen keus meer hebben.”

Schaffer, idolaat van Trump, gelooft dat de Verenigde Staten ‘een lange tijd geleden’ zijn overgenomen door criminelen die in de schaduw de touwtjes in handen hebben. Zij proberen, nu Trump de verkiezingen verloren heeft, ‘hun grote stap te zetten’, aldus Schaffer.

,,Ik denk dat dit verder gaat dan president Trump”, gaat hij verder. ,,Trump is niet de gebruikelijke Republikein. Hij gaat niet overal oorlogen beginnen, zoals zij (red, de Democraten). Wat grappig is: waar zijn alle Democraten die anti-oorlog zijn? Er is zoveel haat tegen Trump, het is gewoon belachelijk. Ze willen al onze soevereiniteit vernietigen en een wereldregering tot stand brengen.”

Toen de FBI bekendmaakte op zoek te zijn naar Schaffer, kwam Iced Earth onder vuur te liggen. Pas na enkele dagen kwam de band met een verklaring op de proppen. ‘We willen de mensen bedanken die ons de afgelopen dagen gesteund hebben’, viel er te lezen. ‘Sommigen van jullie gaven aan bezorgd te zijn over onze stilte. Dat begrijpen we. We hadden wat tijd nodig om de informatie goed te verwerken en enkele feiten te achterhalen voordat we een verklaring konden afleggen.’

Iced Earth leek met die verklaring te bevestigen dat zanger en leadgitarist Jon Schaffer inderdaad in het Capitool aanwezig was. In de tekst op Instagram nam de band afstand van de relschoppers die vernielingen hebben gepleegd en spullen hebben gestolen. ‘We keuren het niet goed en steunen de relschoppers niet. We hopen dat ze voor de rechter worden gebracht zodat ze verantwoording kunnen afleggen voor hun daden’, aldus de band.

Volgens diverse muziekjournalisten rommelt het sinds de gebeurtenissen in Iced Earth. Ook zouden platenmaatschappijen niet langer met de band willen samenwerken.

Oorlogscampagne

Frontman Jon Schaffer komt vaker in opspraak vanwege zijn politieke opvattingen. Hij ziet zichzelf als a-politiek (niet als Democraat of Republikein) en wantrouwt de overheid van nature. Eerder gaf hij aan niet te geloven dat het coronavirus een pandemie is, maar een ‘psychologische oorlogscampagne tegen de mensheid’. ,,Ik denk dat er veel meer aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt. Sterker nog, ik wéét dat dit zo is. Ik bedoel, legitieme doktoren en wetenschappers worden constant verbannen of gecensureerd op YouTube, het is een ongelooflijke vorm van censuur.’’



