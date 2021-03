Bekende Britse opiniemaker stapt op na ophef over kritiek op interview Harry en Meghan

In het interview vertelde Markle onder andere zelfmoordgedachten te hebben gehad door de grote druk die zij had ervaren sinds zij een relatie heeft met prins Harry. Ook vertelde zij dat het koningshuis zorgen had geuit over de huidskleur van haar toen nog ongeboren baby Archie.



Morgan, bekend van zijn uitgesproken meningen op tv en sociale media, trok in het programma Good Morning Britain deze uitspraken van Markle in twijfel en stelde ‘misselijk te worden van het schandelijke interview’. Co-presentator Alex Beresford reageerde hier vandaag op door te zeggen dat de presentator altijd al negatief over Markle was geweest en zich al jaren negatief over haar had uitgelaten. Hierop liep Morgan boos de studio uit. Later werd dus bekend dat hij ontslag heeft genomen.