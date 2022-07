Bedrijf klaagt Ye West aan om 7 miljoen aan onbetaalde facturen

Update NPO vraagt om onderzoek salaris­voor­stel Jeroen Pauw in 2019

NPO-voorzitter Frederieke Leeflang heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) gevraagd onderzoek te doen naar een salarisvoorstel dat Jeroen Pauw in 2019 deed bij BNNVARA voor het programma Op1. Het is de tweede keer dat er vragen worden gesteld over het salaris van Pauw.

14 juli