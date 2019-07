Bedenker musical Annie overleden

De man met meer dan 254 gedaanten: Sherlock Holmes in tv en film

Al in 2012 werd Sherlock Holmes opgenomen in de Guinness World Records-lijst als het literaire menselijke personage dat het vaakst in film en tv te zien was, toen maar liefst 254 keer. Niet slecht voor een personage dat 132 jaar geleden gecreëerd werd door sir Arthur Conan Doyle. Recent werd aangekondigd dat ook voormalig Superman Henry Cavill binnenkort in de huid van de bekende detective zal kruipen. Deze acteurs gingen hem (onder anderen) voor.