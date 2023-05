Bedenker Marc Pos over De Verraders: ‘Bijzonder dat één idee zo'n magische reis maakt’

Marc Pos, de bedenker van De Verraders, zat zondagavond voor de televisie naar ‘de Britse Televizier Ring’ te kijken. Toen het format dat hij samen ontwikkelde met Jasper Hoogendoorn van IDTV en het creatieve team van RTL won, stroomde zijn telefoon vol met felicitatie-appjes. ,,Bijzonder natuurlijk, een tikje abstract en vreemd ook want op een zeker moment heb je een idee dat een magische reis gaat maken. Van mens naar mens, naar een team naar allerlei landen. Producties worden opgetuigd, carrières gemaakt. Na één idee. Dat is zo mooi. Ik kan me herinneren dat er meteen al reuring ontstond op de buitenlandse markten toen de Nederlandse versie op televisie was verschenen.”

Het moment dat zowel de kogel door de kerk was en zowel Amerika als Groot-Brittannië het format aankochten, vergeet Pos nooit meer. Hij zat -als regisseur- bij de repetities van het Eurovisie Songfestival in Ahoy. ,,Het telefoontje dat ik kreeg, dat ik mijn vrouw belde, maar het verder aan bijna nog niemand kon vertellen, dat was sensationeel.”

En nu hoorde hij gisteravond presentator Claudia Winkleman vertellen dat zij ‘absoluut De Verraders wilde doen’. Dat haar kinderen ‘geen eten meer kreeg, ze haar tanden niet meer poetste’, omdat ze opgeslokt was door de Nederlandse versie die ze keek. ,,Een enorme eer”, glimlacht Pos. ,,Net als dat de Verraders daar door een van de beste producenten van Engeland wordt gemaakt.”

Volledig scherm © copyright Marc Bolsius

Anders dan in het RTL-programma doen aan The Traitors geen sterren mee, maar 22 ‘gewone’ Britten. In een Schots kasteel achter komen wie van hen de ‘verrader’ is die de anderen moet uitschakelen. De winnaar kan 120.000 pond winnen. De show wordt sinds november in Groot-Brittannië uitgezonden en heeft daar inmiddels een aanzienlijke fanschare.

Bij het in ontvangst nemen van de prijs vertelde de 51-jarige Winkleman over het moment dat ze met de BBC in gesprek was over de show. ,,Ik zei: ‘Oké, voor de duidelijkheid, we gaan naar Schotland, we hebben een paar mantels, we gaan het woord ‘moord’ gebruiken, ik heb een grote rolkraag en ik houd een ceremoniële buidel vast, vinden jullie dat goed? En ze zeiden ‘ga ervoor’.”

In de aanloop naar de opnames had ze zelf overigens ook haar twijfels. In eerste instantie wees ze de rol als presentator af. De BBC vroeg of ze alsjeblieft toch de Nederlandse versie van RTL 4 wilde bekijken, en dat deed ze. ,,Mijn kinderen kregen niet meer te eten, ik heb mijn tanden niet meer gepoetst. Ik keek de Nederlandse versie huilend. Zo geweldig vond ik het’’, vertelde ze eerder in The Graham Norton Show. ,,Dus ik belde de baas op en zei: ‘Ik pak de trein, laat het me alsjeblieft doen’.’’

Kate Winslet

Ook onder anderen Kate Winslet, Ben Whishaw en Anne-Marie Duff mochten bij de uitreiking van de Bafta Television Awards zondag een prijs komen ophalen. De series Bad Sisters, Derry Girls en I Am Ruth wonnen ieder twee Bafta’s.

Winslet won de Britse televisieprijs voor haar hoofdrol in de serie I Am Ruth, die ook werd bekroond met de prijs voor beste opzichzelfstaande dramaserie. Whishaw won een beeldje vanwege zijn hoofdrol in de serie This is Going to Hurt. De bijdrage van Duff aan de serie Bad Sisters werd verkozen tot beste vrouwelijke bijrol. Bij de mannen ging die eer naar Adeel Akhtar voor zijn rol in Sherwood.

De beste internationale serie was Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story. De Netflixserie versloeg onder meer Wednesday en The White Lotus. Het beste sportverslag was de registratie van het EK voetbal voor vrouwen, dat vorig jaar werd gewonnen door Engeland.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: