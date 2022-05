Bed & Breakfast en Tweede Hans scoren opnieuw met 1,5 miljoen kijkers

Bed & Breakfast en Tweede Hans staan met beiden een kleine anderhalf miljoen kijkers opnieuw in de top 3 van best bekeken programma’s van de vrijdag, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Net als vorige week staat Bed & Breakfast, het programma waarin eigenaars van Nederlandse B&B’s een nachtje bij de concurrentie gaan logeren, op een tweede plaats. Er keken 1.290.000 mensen naar. Dramaserie Tweede Hans, over een man (Stefan de Walle) die vervroegd met pensioen wordt gestuurd en zijn doel in het leven opnieuw moet vinden, was goed voor 1.243.000 kijkers. Alleen het NOS Journaal had met bijna 1,7 miljoen een iets hoger kijkcijfer dan de Omroep Max-programma’s.

Op de vierde en vijfde plaats in de kijkcijferlijst is RTL 4 te vinden. De familiezender wist met De Verraders om 20.00 uur 1,1 miljoen kijkers te trekken. Even daarvoor was het Half Acht Nieuws goed voor een kijkcijfer van 1.048.000.

Op SBS6 heeft de tweede aflevering van de spelshow Think Inside The Box kijkers in moeten leveren. Waar er vorige week nog 292.000 mensen op de show met Richard Groenendijk afstemden, zijn dat er vrijdag 247.000 geweest. Opnieuw niet genoeg voor een plek in de kijkcijfer top 25. Het best bekeken programma van de zender was Hart van Nederland, dat met 555.000 op plek 14 staat.

