Beau wil programma over asielzoekers, maar COA ‘wil niet met me praten’

Als het aan de televisiemaker ligt, blijft het daar niet bij. Van Erven Dorens, die ook Vijf jaar later en RTL Boulevard presenteert, barst van de ideeën. Hij schrijft momenteel mee aan Hockeyvaders, een ‘Gooische vrouwen-achtige’ serie, waarin hij zelf ook acteert. ,,Maar ik wil meer. Een programma over ouderen bijvoorbeeld. Natuurlijk, er is al veel. Ouderen reizen de wereld rond, springen door een hoepel. Kijk eens wat ze allemaal nog kunnen! Heel fijn, maar de waarheid is dat er meer dan een miljoen ouderen eenzaam zijn. Geer en Goor hebben dat gedaan, met veel lol, maar ik wil het serieus aanpakken", vertelt hij.



De presentator ziet ook toekomst in een programma over asielzoekers. ,,Wat gebeurt er in de centra? Veel mensen wéten het niet. Ik ben in de slag met COA, het Centraal Orgaan voor Asielzoekers, dat al twee jaar niet met me wil praten. Kennelijk doodsbang om te laten zien wat daar gebeurt. Ik ben niet links, rechts, ik wil de waarheid. Of neem kinderen. Er zijn 400.000 kinderen onder de vijftien jaar in Nederland die onder de armoedegrens leven. Zij krijgen geen ontbijt. Dat soort programma’s zou ik graag willen maken.”



Het volledige interview met Beau van Erven Dorens is morgen te lezen op AD.nl.