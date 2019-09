Beau van Erven Dorens wint Majoor Bosshardtprijs

De jury van de Majoor Bosshardtprijs is onder de indruk van de wijze waarop Beau in programma’s als The Amsterdam Project en The Rotterdam Project aandacht vraagt voor mensen in kwetsbare omstandigheden. De keuze is ook bepaald door de wijze waarop de presentator met de personen in zijn tv-programma’s omgaat en hen en de kijkers weet te raken.