Beau van Erven Dorens: ‘Wij worden met z’n allen opgenaaid om alleen maar succes te hebben’

Enkele maanden terug schudde hij Paul Witteman voor het eerst sinds jaren de hand. Ze troffen elkaar bij het diner bij de verkiezing van de Omroepman van het Jaar. ,,En dat was fijn, want oh wat had ik gemene columns over hem geschreven.” Het was in de tijd dat Beau van Erven Dorens columns schreef voor Nieuwe Revu en later Het Parool. ,,Eerlijk gezegd weet ik niet zo heel goed meer waar het stukje over ging, maar het moet met ijdelheid te maken hebben gehad. Mijn columns waren een aanklacht tegen de ijdeltuiterij in de televisiewereld.” Hij somt op: Sonja Barend, Youp van ’t Hek, Matthijs van Nieuwkerk, Fons de Poel. ,,Iedereen die voor mijn loop kwam, daar schoot ik op. Het was met humor, maar dat werd niet altijd zo opgevat. Op een gegeven moment kon ik op geen enkel feestje nog normaal rondlopen.”

Televisiemaker Beau van Erven Dorens, (talkshow Beau, Weet ik veel, Five days inside) is terug als columnist. De allrounder − hij presenteert, produceert en schrijft − wordt columnist van Mezza, het weekendmagazine van deze krant. ,,De vraag kwam precies op het juiste moment.” Schrijven deed Van Erven Dorens altijd al. Als 13-jarige in De Koerier en Heemsteedse Courant, later in het Haarlems Dagblad. ,,Over nieuwe bouwprojecten, burgemeesters, de jaarmarkt in Bloemendaal. Als ik dan mijn eigen naam teruglas in de krant, was ik zo trots.” Met columns begon hij als student Nederlands en geschiedenis voor de studentenbladen Sum en Propria Cures. ,,Ik wilde journalist worden, maar ook schrijver, en acteur, en beroemd. Ik wilde alles worden. Toen ik bekender werd door televisie kreeg ik van alles aangeboden en heb ik ook alles aangepakt.”

En toen kwam het telefoontje van Mezza.

,,En zei ik meteen ja. Ik hou van nieuwe dingen. Ik ben snel verveeld. Gisteren nog zei een vriend: ‘Kom, we gaan de Carstensz Piramide in Papoea-Nieuw-Guinea beklimmen. Let’s do it. Het schrijven van columns is altijd blijven kriebelen. Vijfhonderd woorden, een heerlijke lengte. Wat ik aan Mezza leuk vind: het zijn echte mensen, echte verhalen. Straight. Puur.”

Volledig scherm © Jeanette Huisman

Waar ga je over schrijven?

,,Niemand hoeft bang te zijn voor giftige meningen over mijn collega’s. Ik heb geen zin om te schrijven over het baardje van Wopke Hoekstra en zijn midlifecrisis. Ik wil ook niet belerend zijn. Ik wil op een kwetsbare manier stukjes schrijven over het leven, mijn leven, het gezin, de kinderen. Door al die leeftijden heen zie ik ze ontwikkelen, ploeteren, groeien. En het huis uit gaan.”

Drie van je vier zoons studeren en zijn het huis uit. Dat is een dingetje, begreep ik?

,,Bram en Tijn, de tweeling, zijn 21. Ze studeren in Amsterdam en Groningen. Bobbie is 19 en studeert in Utrecht. Jan doet het laatste jaar van de middelbare school. Ik zie ze gelukkig regelmatig. We hebben deze zomer een geweldige reis naar Suriname gemaakt, maar het lege huis, ja, dat is wel een thema. We zitten nu vaak met twee katten. Bij weinig slaap kan ik heel melancholiek worden. Dan zit ik jammerend in een hoekje. Komt mijn vrouw, die supernuchter is: hou eens op joh. Ik ben een sentimentele snob. Met verlangen naar plaatsen, naar het verleden, zelfs naar tijden waarin ik nooit geleefd heb. Naar 1921 in Amerika of zo. Dat soort dingen kan ik óók nog hebben. Ik heb gewoon rijp voor het gesticht. Als ik me goed voel, maakt het me niks uit. En nu die gasten ouder worden, krijgen we ook mooie gesprekken. Laatst zei ik tegen Jan: ‘Mislukkingen is het mooiste wat je kunt hebben’.”

Oh?

,,Ja, man, daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed.”

Volledig scherm © Jeanette Huisman

Je spreekt helaas uit ervaring.

,,Helemaal niet helaas, perfect! Ik zou vijftig minuten kunnen vullen met verhalen over hoe mislukt ik ben. Mensen zullen zeggen: nou, je ziet er anders best succesvol uit, maar weet je wat er allemaal mislukt is? Ik weet niet waar ik moet beginnen! Heerlijk! In mijn werk alleen al Talpa en SBS. Maar dat is juist goed. Je leert van mislukkingen. Het houdt je scherper en bescheiden.” Wij worden met z’n allen opgenaaid om alleen maar succes te hebben. Op tv, op sociale media.”

,,En waar ik helemaal een tyfushekel aan heb? Dat je je helemaal niet meer kunt uitspreken. Tegenwoordig stop je je hoofd in een soort galgenstrop als je je mening geeft. Er staat altijd wel iemand klaar om je op te hangen. Mensen lopen op eieren. Al die types van de moraalpolitie die elkaar de les aan het lezen zijn. Daar ben ik he-le-maal klaar mee. Van: ‘Kijk nu eens wat hij zegt en zij... Houd. Gewoon. Je. Smoel. Mensen mogen niets anders meer vinden. Of fouten maken. Beschaving is ook elkaar de ruimte geven.”

Krijg je carte blanche van je gezin, je vrouw en vier zoons?

,,Ik ga daar prudent mee om, maar mijn vrouw is alles al gewend. Ik geloof dat iedereen wel begrijpt dat zij hier altijd gelijk heeft. Kwetsbaarheid is misschien wel het mooiste goed dat er is. Ik ben niet bang om mezelf te laten zien. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik nergens meer bang voor hoef te zijn. Ben ik ook niet. Ik durf alles wel te zeggen en schrijven.”

Waar denk je dan aan?

,,Het sociaal-maatschappelijke zoals de worstelingen in de zorg. Maar ook de problematiek waar onze generatie mee worstelt. Het ouder worden en loslaten van de jeugd. Het steeds krakkemikkiger worden en tegelijk steeds weer iets te willen. Ik ben altijd bezig, sport veel. Vroeger liep ik door een muur, tegenwoordig ben ik overgeblesseerd. Vorig jaar scheurde ik mijn hamstrings bij het waterskiën, nu zit ik alweer zes weken met een gebroken rib. Ik ging één keer kiten. Knak. Ach, ik ben ook te dik. Er moet gewoon 3, 4 kilo af.”

Klinkt een beetje als een midlifecrisis.

,,Nou, wees gerust, hoor. Dat is het niet. Ik wil veel en ben daarin verwend, want ik mág veel doen. Tegelijk word ik zo langzamerhand een dinosaurus op televisie. Hoelang moet je nog doorgaan in die tv-wereld?”

Nou? Hoelang?

,,Nu gaat alles goed en is alles leuk. Maar het leven is kort. Ik verheug me erop om iets anders te gaan doen. Er zijn zoveel dingen. Beetje ondernemen, boeken schrijven, reizen, avonturen beleven. Ik heb wel honderd ideeën.”

Kun je zonder die schijnwerpers dan?

,,Ja! Ik heb daar helemaal geen last van. Ik hecht daar écht geen waarde aan.”

Je bent pas 51. Hoelang denk je dat je nog doorgaat op televisie?

,,Een jaar of drie, vier. Vergis je niet, ik zit er al heel lang op hè, sinds 1998. Ik zit niet te wachten op oud worden op televisie. Ik vind ook, de mensen die dat doen, het wordt er allemaal niet beter op.”

Vind je dat sneu?

,,Nou nee, dat niet, maar ik vind de wereld zo groot en het leven is zo bijzonder. Er is nog zoveel ander moois te doen.”

Een biografie?

,,Neeee! Dat vind ik niks. Ik zie mensen van 40 die al een biografie hebben. Die hele familie Meiland, geloof ik. Ik word daar zo verdrietig van. Wat een kansloos gedoe. Ik ben wel met boeken bezig. Een handboek voor pubers. Handboek voor presentatoren. Een roman. Een boek over de zorg.”

Ehhh, je ging ook nog columns schrijven voor Mezza toch? Waar haal je de tijd vandaan?

,,Als ik wakker ben, ga ik aan. Werk en privé zie ik dan als één geheel.”

Ten slotte, hoe ontspan je?

,,We hebben een huisje in Zeeland. Daar op het strand zijn, maakt me blij. Als ik tijd heb, kook ik voor het gezin. Kijken we Game of Thrones. Ik ben dol op tennis, zwemmen en golf. Of we fietsen naar Den Haag. En zo meteen draait de wind. Ga ik toch even kiten.”