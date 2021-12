Beau van Erven Dorens ontvangt zijn gasten aan het Comomeer: ‘Ik ben klaar met dat zure gedoe’

Hij hervat volgende week zijn dagelijkse talkshow én komt met Lago di Beau: BN’ers interviewen aan het Comomeer. Beau van Erven Dorens is een ‘veelvraat, maar ook snel verveeld’. Over het legenestsyndroom, Argentinië en de hoed van Rik Felderhof.

Tot zijn grote vreugde zag Beau van Erven Dorens (51) zijn zoons deze week even weer. Vanwege kerst en de vakantie. Drie van de vier zijn uitgevlogen. ,,Ik moet er erg aan wennen”, bekent hij. ,,Het is leeg in huis.”

De tweeling (20) is voor studie naar Amsterdam en Groningen, de middelste (18) werkt als skileraar in Oostenrijk. Alleen de jongste van 16 is nog thuis. ,,Gelukkig is Jan er nog. Die praat veel, die snapt mij. Als ik het moeilijk heb zegt hij: ‘Kom papa, dan gaan we even knuffelen’. Ik hoor ook ouders die zeggen: ‘Fijn, dan zijn wij nú aan de beurt’. Of: ‘Het werd pas leuk toen ze gingen praten’. Ik heb dat niet. Ik vond álle leeftijden, álle fases leuk. Al liepen ze de hele dag huilend rond, vond ik het nog leuk. Ik snap dat ze uitvliegen, moeten ze vooral doen, maar gezellig vind ik het niet.”

We zitten op een bankje aan het Amstelplein waar Beau van Ervens Dorens wijst op een wat oudere man achter een kinderwagen. Aan zijn arm een duidelijk jongere vrouw. ,,Sommige BN’ers lossen het zó op”, grijnst hij. ,,Die nemen gewoon weer een heel nieuw gezin. Hup in dat klimrek. Lekker wandelen op je 70ste naar de lagere school met je derde leg.”

Periodes

Zijn lach schalt over het plein. ,,Ik hou van een organisch verloop in het leven. Je overgeven aan de tijd. Al die periodes brengen iets moois mee. De dromen die je hebt als kind. Dan studeren in een tijd van ongekende vrijheid. Vervolgens kom je in een werkend leven met kinderen of zonder, maar dat is dan óók weer iets nieuws. Tot je, zoals nu ik dan, achtergelaten wordt door je kinderen. Maar dat is dan ook wel weer een avontuur. Hoe gaan we dit aanpakken? Wat gaan we doen?”

Plannen te over. Het Pieterpad lopen. Bergen beklimmen. Vijf jaar in Argentinië wonen. Bij dat laatste idee fronste Selly, zijn gade, de wenkbrauwen. ,,Dat gaan we dus níét doen. Ik ben de onrustige thuis, Selly ontspannen. Een en al stabiliteit en betrouwbaarheid.”

Volledig scherm Beau van Erven Dorens met Nick Schilder en Miljuschka Witzenhausen. © RTL 4

Villa Felderhof

Of hij maakt gewoon weer een nieuw programma. Hoewel nieuw.... Lago di Beau lijkt verdraaid veel op Villa Felderhof, het succesnummer van Rik Felderhof die vijftien jaar lang twee bekende Nederlanders meenam naar de Côte d’Azur, ze daar in een luxe villa in de watten legde en interviewde. Bij Beau van Erven Dorens zitten ze aan het Comomeer. Een tikje provocerend heeft hij óók een hoed mee, het handelsmerk van Felderhof. RTL heeft het zelfs op de promofoto gezet. Maar begin tegen hem niet over jatten of lenen van het idee van Felderhof. ,,Zelfde format? Geen seconde over nagedacht. Iedereen mag er van alles over zeggen, maar het interesseert me geen moer. Natuurlijk was dat het oer-programma, maar jongens toch, BN’ers meenemen naar het buitenland, dat is al vijfhonderd keer gedaan. Zijn we dan allemaal schatplichtig aan Rik Felderhof?”

Dan, met een veelzeggend lachje: ,,Ik kwam Rik vorig maand tegen op Bonaire, waar hij woont en ik met mijn zoons aan het surfen was. Zat ik toevallig naast hem in een restaurant. Was wel leuk. Hij wist van mijn programma. Maakte zich zorgen of ik gepikeerd was over zijn uitspraken. Die had ik niet eens gelezen, maar hij vond dat Winston (Gerschtanowitz) een goede opvolger zou zijn. Ach, ik vind het allemaal prima.”

Volledig scherm Beau van Erven Dorens ontvangt BN’ers in ontspannen sfeer. Op de foto: Claudia de Breij en Ruud de Wild. © rtl

Taaie columns

Of het gezellig was? ,,Nou, ik heb vroeger best taaie columns over hem geschreven in Nieuwe Revue. Behoorlijk uitgehaald zelfs. Dat hij zo’n ijdeltuit was en zo. Als je dan zo iemand tegenkomt en spreekt, is het toch weer anders. Best een aardige vent. En een vakman, hoor. Hij heeft dat programma gewoon goed gedaan.”

Aan het Comomeer praat Van Ervens Dorens met prominenten als Claudia de Breij, Tijl Beckand, Nick Schilder en Ruud de Wild. ,,In verschillende samenstellingen in een andere omgeving. Aan het meer, wat waterskiën, lekker eten, de lolligheid. Dat levert andere gesprekken op dan over weer een nieuw boek, programma of plaat. Die diepte is het hart van het programma. Ernst Kuipers die vertelt over zijn afkomst, familie en dromen. Over zijn vader, die huisarts was. Moeder apotheker. Vier broers. Hoe ging dat bij hem thuis?”

Quote Ik ben een veelvraat, ik wil eigenlijk alles, maar ik raak ook snel verveeld

,,Tijl Beckand kennen we als de grappenmaker. Maakt daar ook grappen, maar vertelt ook over zijn scheiding. De zware tocht die hij heeft afgelegd voor dat hij erachter kwam dat het niet meer verder kon. Het was hartverscheurend”, aldus de televisiemaker die graag een tweede seizoen maakt. Zijn droomgast? ,,Anouk!”

Veelvraat

Als je Beau van Erven Dorens vraagt of hij juist die kant op wil, de rol van interviewer en portretmaker, zegt hij: ,,Ik ben een veelvraat, ik wil eigenlijk alles, maar ik raak ook snel verveeld. Dus doe ik er dingen bij. En soms zet je dan dingen overboord, zoals acteren. Kennelijk is er een reden dat dat niet lukt. Dan moet je op een gegeven moment zeggen: fak it. Er blijft zoveel moois over in het leven. Volgende week begint ook de talkshow weer. Elke dag een wedstrijd. Mijn basis. Daaromheen verzin ik dan andere dingen.”

Alleen bij de maatschappelijk betrokken programma’s, waarmee hij de laatste jaren naam maakte (Beau Five Days Inside, Amsterdam en Rotterdam Project) is hij niet altijd meer het gezicht. ,,Het is ongelooflijk energievretend en slopend. Ik heb het vijf jaar gedaan, maar ben er klaar mee. Mijn hele telefoon zit vol met mensen die ik in die tijd heb ontmoet. Met wie ik nog steeds contact heb. Deze week ben ik nog bezig geweest een dakloze man/jongen uit 2015 te helpen. Buiten de camera’s. Ze laten mij niet los en ik hen ook niet. Ik blijf de programma’s produceren, maar zit er zelf niet meer in.”

Quote Als het hard regent, zegt mijn vader: ‘Kijk dáár wordt het lichter, dáár is de zon’

Tot half februari zit hij aan RTL’s talkshowtafel. Beau van Erven Dorens voelt zich er steeds meer senang . ,,Ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd. Een sociaal dier, net als mijn vader. Ik hoop dat mensen vertrouwen hebben in mij als beschaafde gesprekspartner. Ik ben er niet op uit om hen verschrikkelijke dingen te laten zeggen. Zo kom je nergens denk ik.”

,,We zijn gebonden aan de wetten van de talkshow. Natuurlijk moet het over vandaag gaan. Maar er zijn meer manieren om ‘vandaag’ te behandelen. We zitten met z’n allen in de penarie, maar het moet niet somber worden. Ik wil mensen behalve informeren ook verwarmen. Ik ben helemaal klaar met dat zure gedoe. Laten we kijken of we een béétje licht kunnen brengen. Al die meningen... Je kunt het ook omdraaien in: heb je ideeën? Hoe gaan we dit dan aanpakken? Zo zit ik zelf ook in elkaar. Heb ik ook van mijn vader. Als het hard regent, zegt hij: Kijk dáár wordt het al lichter, dáár is de zon. Vind ik eigenlijk wel mooi.”

Lago di Beau is vanaf zondag 2 januari wekelijks om 21.35 uur te zien bij RTL 4

‘Je bent arts in Syrië geweest, wat zou je willen doen?’

Beau van Erven Dorens werkt met zijn productiemaatschappij Kale Jakhals Producties aan verschillende programma’s. ,,Ik probeer al tien jaar lang een programma te maken over asielzoekers die aan het werk gaan. Ik heb daarover enkele gesprekken gevoerd met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), maar dat wil nergens aan mee werken. Hoe bestaat het? We hebben een enorme krapte op de arbeidsmarkt enerzijds en aan de andere kant statushouders, asielhouders die willen gaan werken. Daar moet toch iets op te vinden zijn?” Tot zijn vreugde bleek Martin Kniest, bekend van de docuserie De Wasstraat, waarin die mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan een baan hielp, een soort uitzendbureau voor statushouders te hebben opgezet. Volgens Beau wordt dit een prachtige docuserie. Net als De Wasstraat, dat een eervolle vermelding van de Nipkowjury kreeg. ,,Martin is een moderne heilige. Hij kan bovendien heel goed mensen verbinden. Ik denk dat het veel mensen de ogen zal doen openen. Het kan simpel zijn. Haal ze naar binnen, hoor ze aan en geef ze hoop: ‘Je hebt geen baan, je bent arts in Syrië geweest, wat zou je willen doen?’ Je tekent hun verhalen op, hun verleden en dromen over de toekomst. Ik noem het voorlopig Uitzendbureau Holland. Het lijkt er op dat het COA dit keer wil meewerken, dus dat is geweldig!” aldus Van Ervens Dorens die met het idee nog geen onderdak heeft gevonden bij een omroep. Dat geldt wel voor Ongedocumenteerden, een programma dat Human vanaf maart gaat uitzenden. ,,Portretten van mensen die tussen wal en schip vallen. Sommigen wonen al twintig jaar hier, hebben geen verblijfsvergunning maar kunnen ook niet terug naar hun vaderland, want ook dáár hebben ze geen papieren. Een aantal komt in de gevangenis, dan weer eruit. Anderen hebben een gezin. Het zijn schrijnende verhalen maar kennelijk mag niemand zien wat er met asielzoekers gebeurt. Het stoort me enorm dat ook hier het COA en ook de IND niet wilden meewerken.”

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: