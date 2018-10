Beau van Erven Dorens: Ik wilde iets doen met mijn hart

Anderhalf etmaal nadat Beau van Ervens Dorens in de prijzen was gevallen op het Televizier Gala, zat de gevierde presentator midden in de nacht in de Rotterdamse Wijnhaven naast Patrick, een drugsverslaafde dakloze. ,,Patrick gebruikte heroïne, ik zat ernaast. Hij had me net gefeliciteerd. Na de roes, de interviews, de reacties, was dit een heel gek moment.”



Patrick is één van de daklozen die Beau van Ervens Dorens volgt voor Het Rotterdam Project, de opvolger van het zo jubelend ontvangen The Amsterdam Project. Vanavond begint de reeks op RTL 4. ,,Het is zo dankbaar om te doen. We volgen vijf individuen, maar geven tegelijk een inkijkje in de wereld van de daklozen. En Rotterdam als stad is ook nadrukkelijk aanwezig. Ze zijn zo trots op Rotterdam. Toen ik Yvar, een glazenwasser die zich het schompes werkt om zijn schulden af te betalen, kwam helpen had hij zoiets als: helpen? Rotterdammers zijn gewend alles zelf te doen. De handen uit de mouwen te steken. Kijk naar deze stad. Eerst aan gruzelementen, nu zelf opgebouwd.”