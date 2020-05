Beau trekt bijna 900.000 kijkers met openhartige rapper Boef aan tafel

Van Erven Dorens heeft sinds maandag tijdelijk het presentatiestokje overgenomen van Eva Jinek, die momenteel van haar rust geniet na een aantal uitputtende maanden met Jinek . De eerste aflevering van Beau’s talkshow trok 848.000 kijkers, een score waar de presentator vurig op hoopte . Ook de cijfers van gisteravond zullen Van Erven Dorens als muziek in de oren klinken. Bijna 900.000 kijkers stemden af op de talkshow: de eerste keer sinds de start van het seizoen dat Van Erven Dorens zoveel kijkers trok. Onder anderen rapper Boef schoof aan om te praten over zijn verleden en de groei die hij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. ,,Met materiaal koop je niet het pure geluk. Dat moest ik zelf ontdekken. Ik kan een duur huis of auto kopen, maar als ik ruzie heb met een vriendin, voel ik me nog steeds kut. Dat kan geld niet kopen”, klonk het uit Boefs mond. Hoewel het imago van de rapper deuken heeft opgelopen -bijvoorbeeld door het uitschelden van vrouwen voor ‘kechs’ - was een aantal kijkers ook geraakt door het levensverhaal van Boef. Zij schreven op sociale media ervan overtuigd te zijn dat de rapper een stuk volwassener is geworden en dat het beeld over hem is veranderd.

Concurrentie

Ondanks de lead-in van The Voice Kids, waar in de aanloop naar Beau bijna 1,3 miljoen mensen naar keken, wist Van Erven Dorens concurrent Op1 niet achter zich te laten. Daar stemden 1.058.000 mensen op af. In de aflevering was het de beurt aan coach Ali B., die aan de hand van de laatste battles besloot welke talenten mee mochten naar The Sing Offs. De rapper koos onder anderen voor Lyova, die nu nog de enige jongen in Team Ali is.



Het populaire Bed en Breakfast, dat op NPO 1 wordt uitgezonden, trok gisteravond 1.468.000 kijkers en staat daarmee op de tweede plek in de lijst van best bekeken programma’s. Margriet van der Linden wist iets meer dan 800.000 kijkers te boeien. Het Achtuurjournaal was de grote winnaar van de avond. Ruim 2 miljoen kijkers schakelden hun televisie in om het laatste nieuws mee te krijgen.