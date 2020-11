Beau: ‘Talkshowhost die eigen mening geeft? Rare ontwikkeling’

In talkshows is de coronamoeheid toegeslagen.

,,Talkshows moeten brengen waar we de hele dag mee bezig zijn. En dat is, helaas, nog steeds corona, corona, corona. En natuurlijk worden jij, ik en het hele volk daar ontzettend moe van, maar we moeten essentiële informatie blijven geven. Elke dag is er nieuws. Het is van levensbelang dat we dat blijven delen. Maar uiteraard moet er ook ruimte zijn voor meer warmte, hartelijkheid, liefde en humor, zeker nu we de winter in gaan. Duizenden mensen zitten thuis met een halve burn-out. Zijn eenzaam. Of komen in de schulden. Het is mijn taak om daar aandacht aan te besteden.”