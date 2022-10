Beau maakt voor RTL precies hetzelfde programma als de VPRO: ‘Vervelend’

Denk aan de ijsoorlog die ooit woedde tussen RTL (Dancing on ice) en SBS (Sterren dansen op het ijs), denk ook aan Restaurant misverstand (SBS), het programma over dementerende ouderen dat Omroep MAX ook zo had bedacht. Het komt vaker voor dat verschillende producenten op hetzelfde idee komen. ,,Zo bijzonder is dat niet’’, zegt producent Marlies van Amerongen, die verrast werd door de mededeling dat haar collega Beau van Erven Dorens (Kale Jakhals Producties) met hetzelfde bezig was.

,,In principe kan dat gewoon, al zal dezelfde naam voor een programma niet snel dubbel gebruikt worden. De naam Spijtmoeder is een werktitel, maar als beide programma's die willen gebruiken, dan zal iemand iets moeten aanpassen.’’

Krantenartikel

Beau van Erven Dorens ging in een bericht op Instagram in op de zaak. Hij legde uit dat het idee in april ontstond na het lezen van een krantenartikel. Volgens de presentator en producent kwam Videoland via via ter ore dat Stepping Stone met hetzelfde idee bezig was. ,,Vervelend dat we samen hetzelfde programma willen maken’’, zegt hij erover in zijn bericht.

Zijn collega Van Amerongen heeft hetzelfde gevoel, toch zal het gaan uitdraaien op twee vergelijkbare formules. ,,Wij zijn het al aan het maken’’, zegt Van Amerongen, die doelt op de documentaire die regisseur Milou Gevers momenteel samen met de VPRO maakt. Ergens volgend jaar moet deze op tv komen. ,,De NPO en Videoland zullen iets moeten vinden van deze situatie’’, zegt Van Amerongen. ,,Ik vind het vooral heel sneu voor de makers, die zoiets met veel passie ontwikkelen. Ons doel is het om mooie verhalen te maken en datzelfde geldt voor Beau met Kale Jakhalzen. Het zou jammer zijn als het ongeveer tegelijkertijd op tv komt.’’

Een woordvoerder van Videoland (RTL) kon nog niet aangeven of RTL contact gaat leggen met de NPO. ,,Het is nog in een te vroeg stadium om daar nu iets over te zeggen.’’ De NPO houdt het bij een korte verklaring: ‘Kennelijk leeft dit idee breder, maar dat is niet van invloed op onze plannen’.

