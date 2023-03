Beau laat live op tv bloedzuiger op slagader zetten, maar dat is lang niet zijn naarste beet

Met videoBeau van Erven Dorens (52) heeft zich woensdagavond live in zijn talkshow laten bijten door een bloedzuiger. De presentator kreeg een gek gevoel in zijn hand terwijl het beestje zich volzoog op zijn pols, maar onthulde voor het oog van 671.000 kijkers dat dit lang niet de vervelendste beet is die hij heeft meegemaakt.

Een bloedzuigende worm op je arm klinkt sowieso als een typische Beau-actie, maar de RTL 4-ster deed het niet voor de lol. Hij wilde ervaren wat presentatoren Emma Wortelboer en Jurre Geluk hebben ondergaan bij de opnames van hun programma Steken en prikken. Daarin laten ze zich door allerlei dieren bijten, om kinderen te laten zien hoe de beestjes zich gedragen.

Hoewel Beau net in een fragment had gezien hoe Wortelboer ‘gilde alsof ze werd onthoofd’, zoals Geluk het noemde, wilde hij toch meedoen. Ook huisarts Addy van der Woude kreeg hem niet ontmoedigd. ,,Ik ben er nog steeds niet over uit of dit de meest idiote mensen zijn die ik ken (...), of de meeste dappere’’, zei ze over Emma en Jurre.

Beau haalde een vaas tevoorschijn met daarin drie bloedzuigers. ,,Als jij het [hebt gedaan], Emma, doe ik het natuurlijk ook’’, zei hij, waarna bioloog Roy Veldhuizen er eentje pakte. Emma vroeg waar op zijn lijf Beau het beestje wilde hebben. De beste plek was zijn pols, zei Roy, waar allerlei bloedvaten en de slagader lopen.

Een veel pijnlijkere beet

De presentator wilde wel zeker weten dat dit geen nare ervaring zou zijn voor de bloedzuiger. Integendeel, zei de bioloog: hij gaf het beestje zo juist te eten. Eenmaal op zijn pols ging de worm snel in de ‘zuigmodus’. ,,Ik voel het, maar het is niet dat het heel erg veel pijn doet’’, zei Beau.

Dat kan kloppen: de beestjes scheiden een soort verdovend middel af, zodat slachtoffers de beet minder voelen. Van Erven Dorens dacht het te voelen in zijn vingers, maar dat was volgens Veldhuizen overdreven. ,,Ik denk dat je je een beetje aanstelt.’’

Of Beau al eens eerder is gebeten op een gekke plek, vroeg Jurre Geluk, die voor de uitzending al had gehoord dat dit het geval is. ,,Ik was ergens in Zuid-Amerika aan het overleven in de jungle’’, memoreerde Beau. ,,En ik sprong daar in het water. (...) Je hebt van die hele kleine beetvisjes. En ja... op dat moment werd ik gebeten in mijn snikkel. Dus toen sprong ik uit het water. (...) Ik ben keihard naakt weggerend.’’

