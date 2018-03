Beau: Ik had ja gezegd als RTL me had gevraagd als opvolger van Humberto

Beau van Erven Dorens was vanavond te gast bij De Wereld Draait Door om te vertellen over zijn nieuwe documentairereeks Beau Five Days Inside waarvoor hij verbleef in klinieken en instellingen zoals hospices. Ook het vertrek van zijn RTL4-collega Tan kwam kort ter sprake. ,,Ik had geen nee gezegd als ze me hadden gevraagd'', liet Van Erven Dorens los. ,,Als ze me hadden benaderd, had ik dat begrepen en leuk gevonden.''



RTL Late Night krijgt na de zomer Twan Huys als presentator. Huys (53) verruilt na 25 jaar de publieke omroep voor de RTL4-talkshow. De presentator is bekend van de programma's Nieuwsuur en College Tour. Of Beau zich 'gepasseerd' voelt door de keuze van de RTL-leiding voor Huys? Na die door Matthijs van Nieuwkerk gestelde vraag viel Van Erven Dorens even stil. Beau, met enige aarzeling: ,,Laat ik het zo zeggen: ik en een aantal anderen hebben heel lang in de etalage gestaan.'' Teleurgesteld is hij niet. ,,Ik zie mezelf als menner van een span paarden. Als één paard in galop wegrent, denk ik 'ok, die is is dan weg'. En dan ga ik op de andere paarden zitten.''



Het gaat al lange tijd niet goed met RTL Late Night. Over het jaar 2015 keken gemiddeld een miljoen mensen naar de tafel van Humberto Tan. Sindsdien raakte het programma volgens gegevens van de stichting Kijkonderzoek jaarlijks 150.000 kijkers kwijt. RTL Late Night haalt zelfs met regelmaat niet eens de dagelijkse kijkcijfer top 25 van de Stichting Kijkonderzoek.