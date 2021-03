Beau dompelt zich onder in Amsterdam-Noord: 'Hier in Floradorp is altijd iets aan de hand’

Een zonnige middag in Floradorp. Schuin voor supermarkt Fatih Lido is Beau van Erven Dorens nog niet van zijn fiets gestapt of hij hoort getoeter. Een blauwe Volkswagen stopt.



,,Hey daar heb je Remon”, zwaait de presentator en loopt naar de auto waarvan Remon desgevraagd de achterklep opent. ,,Kijk nou toch. Wat is dit toch waanzinnig mooi”, wijst hij op het kunstwerk: een paard dat volledig uit metaal bestaat met onder meer schroefjes, boutjes, moeren en lepels. ,,Ik maak scrap metal art”, legt Remon uit. ,,Ik doe aan magneetvissen en heb een metaaldetector. Ik ruim op en maak er kunst van.”



,,Schitterend”, jubelt Van Erven Dorens. ,,Hij had eerst een beeldje gemaakt van een lamp. Een mannetje dat leek te piekeren. Een weemoedige blik. Keek je goed, dan zag je pas het metaal. Dit paard is voor je moeder, toch? Wil je er ook een voor mij maken?”



Remon Baan is één van de hoofdrolspelers in Beau in Floradorp, zijn nieuwste sociaalmaatschappelijke programma. Ruim een jaar lang verdiepte de presentator zich in de oude volksbuurt in Amsterdam-Noord, die al jaren kampt met een bedenkelijke reputatie.