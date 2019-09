Beau baalt van 'klotige kijkcijfers' talkshow

Vijfde Gouden Kalf gloort voor Monic Hendrickx

18:15 Actrice Monic Hendrickx maakt op 4 oktober tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival kans haar vijfde Gouden Kalf te winnen. Voor haar rol in het familiedrama God Only Knows is zij genomineerd als Beste Actrice. Haar concurrenten in deze categorie zijn haar tegenspeelster uit dezelfde film, Elsie de Brauw en Melodie Klaver voor haar rol in het vluchtelingendrama Rafael.