Beau al bezig met nieuw daklozenprogramma

Anders dan in The Amsterdam en The Rotterdam Project volgt Beau dit keer daklozen buiten de randstad. ,,We maken in Hilversum veel tv vanuit Amsterdam of Rotterdam en hooguit een klein beetje Utrecht. Ik wilde dat eens aanpakken." Wanneer de nieuwe serie op de buis moet verschijnen, verklapt de presentator niet.

Beau, die momenteel ook te zien is in een serie over veteranen, heeft genoeg inspiratie voor andere nieuwe programma's. ,,Ik moet wel selectief zijn: ik kan niet honderdduizend dingen doen. Zelf heb ik al een reeks ideeën over subculturen waar we eigenlijk niets van af weten."