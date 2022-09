BBC trekt tien keer zoveel Nederlandse kijkers na dood Elizabeth

Nieuwe NOS-correspon­dent bestookt met discrimine­ren­de berichten: ‘Onaan­vaard­baar’

Adjunct-hoofdredacteur Wilma Haan van de NOS is klaar met de ‘discriminerende, seksistische’ en ‘haatdragende’ berichten die Nasrah Habiballah, de nieuwe correspondent Israël en Palestijnse gebieden, aan haar adres ontvangt. ‘Het is volstrekt onaanvaardbaar dat onze collega op basis van haar achternaam wordt veroordeeld, of zelfs onterecht wordt beschuldigd’, zegt Haan op sociale media.

7 september