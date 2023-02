Bart Chabot had zich bij einde neergelegd: ‘Ik was klaar’

Bart Chabot, die vier jaar geleden op het randje van de dood balanceerde, had zich er destijds bij neergelegd dat het zijn einde zou zijn. ‘Ik was klaar’, zegt de 68-jarige schrijver en dichter vrijdag tegen Özcan Akyol in het BNNVara-programma De geknipte gast .

,,Het was echt gewoon fiftyfifty”, blikt Chabot terug, die vier jaar geleden voor het laatst in een ziekenhuis was. De Haagse schrijver moest een intern lichamelijk onderzoek ondergaan, waarvan hij naar eigen zeggen ‘doodziek’ is geworden. Hij kreeg te maken met een bloedvergiftiging. ,,Het was echt op het nippertje”, zegt de schrijver. De antibiotica werkte niet, waarna ‘een bombardement’ van antibiotica plaatsvond waarvan de schrijver erg ziek werd. ,,Ik was echt volkomen gesloopt”, stelt Chabot.

Op dat moment maakte hij naar eigen zeggen de balans op van zijn leven, vertelt Chabot aan de presentator. ,,Toen dacht ik ook, dit was ‘m dan.” Er was berusting, beaamt Chabot nadat Akyol dit constateert.

Mijn vaders hand

Deze ervaring leidde tot zijn autobiografische boek Mijn vaders hand, een boek over zijn jeugd en de moeilijke relatie met zijn vader. Want de kinderen van Chabot wisten nog niet hoe de situatie met zijn vader was en waarom de schrijver geen contact meer had met zijn vader, daar wilde hij hen ‘niet mee belasten’. ,,Ik dacht: als ik hieruit kom, dan ga ik op papier zetten voor de jongens wie hun vader was of waar hun vader vandaan komt.”

Nu gaat het ‘oké’ met de schrijver, vertelt Chabot aan Akyol. ,,Je wordt toch een dagje ouder.” Maar, vervolgt hij, ,,mijn hart doet het, mijn kop is goed en onderin is alles oké.” Naar de dokter gaat hij niet meer. ,,Ik geloof het verder wel.”

