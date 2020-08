Barry Paf stopt na twee jaar met ochtendshow 100% NL

Video Nieuwe trailer Undercover: ‘Ze zijn nog niet van Ferry Bouman af’

10:25 Nog een kleine vier weken en het tweede seizoen van de Nederlands-Vlaamse Netflixhit Undercover is te zien. In de nu vrijgegeven trailer is te zien hoe agent Bob Lemmens (Tom Waes) zo’n beetje zijn leven geeft bij undercoveracties. Drugskoning Ferry Bouman zit in de cel, maar ‘ze zijn nog niet van hem af’.