Barry Manilow (74) in ziekenhuis opgenomen met heftige luchtweginfectie

Anna Kournikova juicht met baby voor Rusland

7:41 Het WK voetbal in Rusland is van start gegaan en het gastland heeft meteen een klinkende 5-0 overwinning op Saudi-Arabië geboekt. Thuis in Miami keek de geboren Russische oud-tennister Anna Kournikova met een van haar twee baby's mee, zo laat ze op Instagram weten.