Barry Hay over ziekte George Kooymans: ‘Dat klinkt niet als George, die kon altijd alles’

Vorig jaar februari werd bekendgemaakt dat de gitarist en medeoprichter van de Golden Earring ziek is en daardoor niet meer kan optreden. De overige bandleden besloten niet zonder hem verder te gaan. Als eerbetoon aan de muzikant en band was vorig jaar de hit Radar Love gelijktijdig op radiozenders te horen en ook op kerkklokken werd het lied gespeeld . ,,Dat was niet te geloven”, zegt Hay daarover tegen het ANP. Op die dag kreeg de 73-jarige zanger ook een foto doorgestuurd. ,,Er was daarop een regenboog boven de Bijlmer te zien. Die heb ik aan George doorgestuurd, want dat vond ik zo mooi. Ik zei tegen hem: zo word je nog echt héél erg beroemd op je oude dag.”

Een kutziekte

Hay ervoer vooral steun van de fans aan Kooymans. ,,En terecht, want hij kan die steun het beste gebruiken. Het is zo’n kutziekte.”



De zanger, die op Curaçao woont en een week in Nederland is, gaat donderdag bij de gitarist langs. ,,Het is heel gek, want ik weet niet of ik hem daarna nog wel vaker ga zien. Ik weet niet hoe erg hij eraan toe is. Ik spreek hem wel geregeld aan de telefoon en dan klinkt hij wel als de oude taaie George, maar je weet het niet.”



Door zijn ziekte heeft Kooymans ‘moeite met dingen’, vertelt Hay. ,,Dan denk ik: ah, dat klinkt niet als George, want die had nooit moeite met dingen. Ik moet het allemaal accepteren, maar ik heb daar echt moeite mee.” Voor Hay blijft zijn vriend desalniettemin ‘de man van staal’, want ‘dat is George’.