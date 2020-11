Barry Hay: ‘Op Curaçao is een lockdown geen straf’

soundtrack van coronaWelk lied zal ons altijd blijven herinneren aan deze tijd? In de aanloop naar onze Soundtrack van corona aan het einde van het jaar spreken muziekliefhebbers zich uit. Vandaag: zanger Barry Hay met In hell I’ll be in good company van The Dead South.

,,Ik kende dit nummer niet, het kwam langs in de serie The Umbrella Academy van Netflix. Het klonk goed, ik checkte wat het was en het bleek van The Dead South. Ik was er niet bekend mee, maar het is een te gekke band. Southern style, banjo’s en gitaren, geen drums, maar tamboerijnen en fingerclicks. Heel authentiek. Mannen met baarden, zoals The Band vroeger was.’’

,,Voor een maandje of twee is dit ons huisnummer geworden. We draaien het elke dag. Kwam er iemand langs om mee te eten, dan zette ik dit steevast op. Maar om nou te zeggen dat ik er troost uit haal, dat hebben we niet echt nodig. Wij zitten er hier heel anders bij dan jullie daar. Jullie mogen niks meer, toch?’’

,,Wij zitten al bijna een jaar permanent op Curaçao. We wonen hier fantastisch, bovenaan een 20 meter hoge klif, we kijken uit op zee. Dan is een lockdown geen straf, hoor. We hebben hier een korte periode gekend waarin we maar twee keer per week het huis uit mochten om boodschappen te doen.’’

Quote Leg vooral je bleke neusje even op het strand hier, het zal je goed doen Barry Hay

,,Maar mij hoor je niet klagen, Sandra en ik zijn ontzettend goed samen, echte kameraden. We hebben de hondjes, een enorme voorraad wijn in huis, we koken graag, we hebben het ontzettend naar ons zin, niets aan de hand.’’

,,Volgende maand komen jullie ook allemaal op vakantie hier, want dat mag hè? De restaurants zijn gewoon open, al wordt iedereen om tien uur ’s avonds eruit gegooid. Vanaf elf uur geldt de avondklok. Maar leg vooral je bleke neusje even op het strand hier, het zal je goed doen.’’

