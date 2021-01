Barry Atsma en Noortje Herlaar verwelkomen tweede kindje

Concert, theater en voetbal: eerste proeven met publiek op 15 februari

26 januari De eerste proef met publiek bij evenementen vindt maandag 15 februari plaats bij een zakencongres in Utrecht. FieldLab, een samenwerking tussen de evementenindustrie en vier ministeries, heeft toestemming om acht pilots uit te voeren: van voetbalwedstrijden en een theatershow tot liveconcerten en festivals. Het doel is om informatie en data te verkrijgen over de besmettingsrisico’s op evenementen.