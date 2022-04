Barbra Streisand 80 jaar: hoe goed ken jij de zangeres?

Ali B ontkent beschuldi­gin­gen van Ellen ten Damme: ‘Vrolijke onschuldi­ge flirt’

Ali B heeft in een statement gereageerd op de beschuldigingen van Ellen ten Damme die gisteren naar buiten kwamen. De zangeres stelde dat de rapper zich seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen. Volgens Ali is daar niets van waar. ,,Wat een vrolijke onschuldige flirt was, wordt nu acht jaar later lelijk gemaakt en verdraaid.”

23 april