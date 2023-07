Barbie-film bevatte eigenlijk ‘enorme opera van scheten’, regisseur baalt dat scène eruit is

De immens succesvolle film Barbie had mogelijk nog spraakmakender kunnen zijn dan die al is. Halverwege de film zat oorspronkelijk een scène met een ‘enorme opera van scheten’, aldus regisseur Greta Gerwig. Die vond dat zelf hartstikke grappig, maar de passage is gesneuveld.

Gerwig en redacteur Nick Houy hebben inmiddels drie films samen gemaakt, waarbij ze altijd één grote wens hadden: een goede ‘fart joke’, zoals het in het Engels heet. Het is tot nu toe nooit gelukt, maar bij Barbie zag het er goed uit voor de twee. ,,We hadden veel grappen met scheten in deze film, dus ik dacht dat er een kans was dat er eentje in de film zou blijven’’, zegt Houy bij IndieWire.

Sterker nog, er was een hele scène die om windjes draaide. ,,Er zat een soort schetenopera in het midden’’, vertelt Gerwig. ,,We hadden echt een enorme opera van scheetjes gecreëerd.’’ Beide filmmakers vinden het jammer dat de scène het niet gered heeft en de scheetgeluiden nu niet door bioscopen schallen. ,,Ik vond het zelf erg grappig’’, zegt Gerwig. ,,Die mening werd niet gedeeld.’’

Het is onduidelijk van wie de scène eruit moest, maar vermoedelijk speelde distributeur Warner Bros of Barbie-moederbedrijf Mattel een rol. ,,De scène zat ook op de verkeerde plek’’, geeft Houy toe. ,,We moeten het de volgende keer verwerken in een belangrijker moment in het verhaal.’’

Volledig scherm Ryan Gosling (Ken), Greta Gerwig en Margot Robbie (Barbie). © Jordan Strauss/Invision/AP

Barbie- of Kenscheetjes?

De twee vertellen niet hoe de ‘scheetopera’ er precies uitzag. Het is goed voor te stellen dat Ryan Gosling als ‘hoofd-Ken’ samen met de andere Kens uit de film aan het ruften slaat, speculeert Vanity Fair. Of de scène draaide om Margot Robbie als Barbie, die samen met de andere vrouwelijke poppen scheetjes laat, juist omdat ze stereotypisch zo perfect zouden moeten zijn. ‘Als een wapen, vechtend tegen het patriarchaat en ontdekkend wat het is om echt mens te zijn’, aldus het tijdschrift.

De film (★★★ op deze site) is overigens ook zonder de scène een groot succes, net als de soundtrack. Het album, met onder meer What was I made for? van Billie Eilish, komt deze week uit het niets op 1 binnen in de Nederlandse Album Top 100.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: