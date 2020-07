Barbara puft zich suf tijdens nepbevalling en Maik zit in code oranje-stad Barcelona

Nerveuze André en Roxeanne Hazes sluiten elkaar in de armen: ‘Het lijkt wel of pa hierachter zit’

10:22 Hazes-telgen André (26) en zijn jaar oudere zus Roxeanne hebben elkaar na jaren weer in de armen gesloten. De reünie tussen de kinderen van wijlen volkszanger André Hazes en Rachel vond afgelopen weekend plaats in Berkel en Rodenrijs, waar Dré en Monique wonen. Die laatste speelde een hoofdrol in de verzoening.