Barack Obama en Bruce Springsteen 'te gast' bij Humberto

Bernard Haitink (1929-2021) was de grootste dirigent van zijn tijd

22 oktober Bernard Haitink, de beroemdste Nederlandse dirigent sinds Willem Mengelberg, is donderdag in zijn woonplaats Londen overleden. Haitink was 27 jaar chef-dirigent van het Concertgebouworkest, maakte meer dan 450 platen en gold als als een van ’s werelds grootste interpreten van muziek van Mahler, Bruckner, Debussy en Ravel. Hij bleef tot op zeer hoge leeftijd actief.