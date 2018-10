Bangtan Boys: de Koreaanse Beatles

Ze zijn de grootste boyband van de wereld, maar de kans is groot dat u nog nooit van BTS gehoord heeft. Het geheim van de Zuid-Koreaanse popgroep, die vanavond in een stijf uitverkochte Ziggo Dome staat, is er een van zweet, tranen én zelfvertrouwen.

Ze zingen in het Koreaans met slechts flarden in het Engels, ogen androgyn, spelen met make-up en hun haarkleur: BTS, ofwel Bangtan Boys is alles behalve een alledaagse popgroep. Toch vormen de zeven twintigers de populairste boyband ter wereld. ,,Alsof de Beatles hier zijn’’, zei talkshowhost Ellen DeGeneres vol verbazing bij een optreden van de mannen bij de American Music Awards.

En dat is niet eens zo’n gekke vergelijking, vindt 3FM-dj Frank van der Lende. Hij vindt de muziek ‘niet zo’, maar is wel gefascineerd door wat eromheen gebeurt. ,,Ze hebben zo’n fanbase, zo’n community. Dat is echt bijzonder. Vooral jonge meiden zijn echt helemaal crazy van die jongens. Het is meer dan een leuk liedje, het is haast een lifestyle.’’ Een voorbeeld: K-pop is niet direct iets dat gedraaid wordt op zijn zender, maar toen hij toch eens Fake Love draaide, ontving hij een bos bloemen van de BTS-fans. Die gaan trouwens door het leven als the army - het leger.

Dat leger, dat via sociale media op de wenken bediend wordt met allerhande foto’s en video’s van de supersterren, zorgt voor indrukwekkende cijfers. De video van hun meest recente single Idol verbrak met 56,2 miljoen views in 24 uur tijd Taylor Swifts record voor de meest bekeken video. In september bezette BTS liefst 22 plekken in de top 25 van de Amerikaanse hitlijst Billboard World Digital Song Sales. Bekeken over heel 2017, had BTS op Twitter meer retweets en likes dan bakvismagneet Justin Bieber en beroepstwitteraar Donald Trump bij elkaar - een half miljard! Geen wonder dat het prestigieuze Time Magazine hen vorig jaar plaatste op hun lijst van invloedrijkste mensen op het internet. Hun wereldtournee, inclusief het optreden vanavond in Ziggo Dome, was binnen enkele seconden uitverkocht. Dat een staanplaats 180 euro kost, brengt de fans niet aan het twijfelen.

Volledig scherm © ANP

Quote Mensen zijn fan van ons, juist omdat we zo hard werken en nauwelijks slapen BTS-bandlid Suga

Geoliede machine

Achter dat succes gaat een geoliede machine schuil. RM, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook and Jin deden apart van elkaar auditie voor het Zuid-Koreaanse entertainmentbedrijf BigHit. Dat deed er drie jaar over om de perfecte zeven bij elkaar te zetten. Na het debuut in juni 2013 is hun ster rijzende met hun overgeproduceerde boybandzang, Nicki Minaj-achtige feestrap en gesynchroniseerde dansmoves - overigens zonder de blote basten waar andere tieneridolen mee pronken.

Veel tijd om van hun succes te genieten hebben ze niet: de dagen zijn lang, een vrije dag een zeldzaamheid. Ze wonen, eten, slapen samen, doen alles samen, onder toeziend oog van een legertje managers en assistenten. Dat moet wel, want wereldwijd doorbreken is voor K-popsterren een haast onmogelijke opgave. Ze repeteren eindeloos, leren vriendelijk lachen en incasseren snoeiharde kritiek, want daar zouden ze strijdbaar van worden. Een bezoek aan de plastisch chirurg is vaker regel dan uitzondering - gepolijste, engelachtige gezichten verkopen nu eenmaal. ,,Ik denk dat er een unieke druk staat op K-popgroepen. Mensen zijn fan van ons, juist omdat we zo hard werken en nauwelijks slapen. Die hoogspanning is onze keus, en dat maakt ons bijzonder’’, vertelde Suga een paar dagen geleden aan The Times.

Toch is het niet plastic fantastic, vindt Frank van der Lende. ,,Boybands als The Backstreet Boys werden in de markt gezet als de ideale schoonzonen, maar de jongens van BTS laten juist ook hun mindere kanten zien. En ze houden niet zo van hokjes. Ze dragen lippenstift en mascara, zingen over van jezelf houden.’’

Ze zijn bovendien open over psychische problemen en depressies. Moedigen hun fans aan om voor zichzelf op te komen. Onlangs spraken ze de Verenigde Naties toe, waar RM - de enige van BTS die Engels spreekt, dat hij leerde via tv-serie Friends - een speech van zes minuten hield over zelfliefde. Van der Lende: ,,Dat is een prachtige boodschap waar jongeren kracht uit halen.’’