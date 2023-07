Bandleider Beste zangers pushte Davina Michelle om Duurt te lang te zingen: ‘Vond zichzelf slecht klinken’

Hoe kan het dat het tv-programma Beste zangers zoveel Top 40-hits oplevert, zoals de megahit Duurt te lang? Hierover wordt Marcel Fisser, bandleider van het muziekprogramma, aan de tand gevoeld in de laatste aflevering van de podcast Top40 Stories. Zo onthult hij dat hij Davina Michelle pushte om in het Nederlands te zingen, want dat wilde ze eigenlijk helemaal niet: ,,Ze vond zichzelf verschrikkelijk klinken met haar Rotterdamse accent.”

Fisser zit als oude rot in de muziekwereld vol verhalen. Hij trad op met Nederlands grootste artiesten en is al vijftien jaar het geheime wapen van Beste zangers. Zo beslist hij mee over de keuze voor de kandidaten, bedenkt welke nummers het beste bij ze passen en herschrijft ze met zijn team. Met groot succes. Zijn versie van Duurt te lang, oorspronkelijk gezongen door rapper Glen Faria, werd een enorme hit die in 2018 elf weken lang de Top 40 aanvoerde. Het betekende de doorbraak voor Davina Michelle, die tot dan toe alleen bekend was vanwege haar YouTube-kanaal waar ze hits vertolkte van internationale artiesten, zoals Pink.

Volgens Fisser is Beste zangers onder andere succesvol omdat de zangers uit hun comfortzone gehaald worden. ,,Het gaat in het programma nou eenmaal niet om jezelf. Je zingt het liedje voor de artiest. Die moet geroerd raken en er iets van vinden, gaandeweg het proces begrijpen de zangers dat. Wij vonden Duurt te lang passen bij Davina, bij haar verhaal.”

Van barrel naar BMW

Davina Michelle reageert in de podcast uitgebreid op Fisser. Ze beaamt dat ze ervan overtuigd was dat ze een enorme flater zou slaan als ze in het Nederlands zou zingen: ,,Duurt te lang viel niet in mijn straatje. Ik dacht wat moet ik hiermee? Hoe gaan we dit een beetje ‘mij’ maken? Tot de dag dat het op televisie kwam dacht ik: ‘deze aflevering moet zo snel mogelijk voorbij’. Ik had het gevoel dat ik het niet goed had gedaan.” Maar het tegengestelde bleek waar. Fisser lachend: ,,Ik weet nog wel dat ze tijdens onze eerste ontmoeting aan kwam rijden in een oud barrel, sinds Duurt te lang is het bij wijze van spreken altijd een andere BMW.”

Fisser heeft nog veel meer te vertellen, over zijn werk met Floor Jansen - ja hij stond laatst in het voorprogramma van Metallica - en zijn andere carrièreplannen. Zo is hij steeds meer in Nashville te vinden, omdat hij als tekstschrijver hoopt door te breken in de VS.

En uiteraard blikt Fisser vooruit op het komende seizoen van Beste zangers. Zijn favoriete zangers - hij is lovend over Duncan Laurence -, last minute invallers en een tip voor een van de deelnemers die binnenkort op theatertoer gaat: ,,Boek er maar wat theaters bij.”

