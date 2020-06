Banana klimt 19 plaatsen in de Top 40

Waar Ga Je Heen

Eind oktober maakte Emma Heesters haar debuut in de Top 40 met Pa Olvidarte, het duet met Rolf Sanchez. Naadloos ging die hit over in de volgende samenwerking met Kris Kross Amsterdam en Tino Martin; Loop Niet Weg. We hebben Emma nu even twee weken moeten missen in de lijst maar deze week keert ze terug. Waar Ga Je Heen is haar eerste solo hit – nieuw in de lijst op nummer 34.