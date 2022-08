Bam Bam is de zomerhit van 2022 (en dit zijn de zomerhits van eigen bodem)

Poll Wat is de zomerhit van 2022? Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran (56%)

Libre van Angèle (12%)

Stay with me van Calvin Harris (12%)

Calm Down van Rema (20%)

Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran kreeg maar liefst 56 procent van de stemmen en is daarmee overtuigend de zomerhit van 2022 geworden. De tweede plek is voor de Nigeriaanse Rema. Hij noteerde 20 procent van de stemmen voor zijn Calm down. Angèle en Calvin Harris delen samen de derde plek met 12 procent.



De selectie voor de vier hits kwam voort uit de rubriek Zomerhit(te), die elke woensdag te lezen was op de plek van de column van Angela de Jong, die toen met vakantie was. Maar naast de vier internationale zomerhits zijn er ook deze maanden enkele knallers van eigen bodem die de tempraturen opvoeren.

Zonnie M - Zon op m'n piemel

Het eerste nummer, met de schuine titel Zon op m'n piemel, is eigenlijk al elf jaar oud. Maar dankzij RadioNL kwam het liedje weer onder de aandacht bij het publiek. Zij maakten een Schuine Liedjes Top 10 en Zonnie M werd veelvuldig aangevraagd. Naderhand gingen dj's van het station het nummer ook veelvuldig draaien. Later werd duidelijk dat volkszanger Mick Harren achter Zonnie M schuilgaat. Iedereen die deze zomer in een Hollands feestcafé komt, hoort zijn stem uit de speakers schallen.

René Karst - Het interesseert me echt geen ene reet

In diezelfde feesttenten is René Karst al jaren een graag geziene gast. Wie blèrt niet zijn hit samen met Stef Ekkel mee? Liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist! Zelfs prinses Amalia is fan van de 55-jarige volkszanger. Zij bekende in haar biografie graag met Atje voor de sfeer, een andere knaller van Karst, op te staan. Dit jaar heeft hij een nieuwe single en die is weer van een hoog meezinggehalte. De tekst: Dat interesseert me echt geen ene reet. Heerlijk uiteraard om op een zorgeloze vakantie af en toe uit te brullen.

Son Mieux - Multicolor

Zomerhits hoeven niet per se een hoog feestgehalte te hebben, zo bewijst Son Mieux. De indiepopgroep uit Den Haag heeft een abonnement op hits die het goed doen op de radio. Daardoor kan Multicolor zomaar voor flink wat mensen de soundtrack van de zomer zijn. Al weken hoort het nummer bij de meest gedraaide liedjes op de radio en de opgewekte klanken passen goed bij dit warme jaargetijde.

Snelle en Metejoor - Kijk ons nou

Een stukje internationaler doet Snelle het, maar eigenlijk met een soort tweetrapsraket. Vlak voor de zomer kwam zijn samenwerking met Amar uit waarin ze samen zingen over De laatste, in dit geval de laatste ronde. De samenwerking van Lars Bos (de echte naam van Snelle) met Metejoor lijkt de voorloper van die single. Twee vrienden ontmoeten elkaar bij het café. Allebei zijn ze weer vrijgezel, omdat ze nog te veel jongetjes zijn voor de liefde. Samen zingen ze vrolijk Kijk ons nou, we zijn weer terug bij af. Een heerlijke liedje dat ongetwijfeld in de smaak valt bij de vrijgezellen deze zomer.

John Paul Chacon - Vive

Leef is nog altijd het grootste succes van de jonge André Hazes. Maar John Paul Cachon, een van de vaste zangers van de Apres-Ski Hut in Rotterdam, steekt de hit dit jaar in een wel heel zomers jasje. De artiest werd geboren op Costa Rica en op een festival ontstond het idee om een Spaanse variant van Leef te maken: Vive. Die slaat aan, alleen van Hazes zelf heeft hij nog geen reactie gehad. Chacon hoopt dat de zanger het leuk vindt en droomt stiekem al van een duet.

