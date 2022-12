Bakkers klaar? Bakken maar! Dit zijn de tien deelnemers van Heel Holland Bakt

Kijkcij­fers Oranje vallen opnieuw tegen, maar daar is een reden voor

De achtste finale tussen Nederland en de VS op het omstreden WK in Qatar is zaterdagavond door bijna 4,8 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het is daarmee het best bekeken programma van de zaterdagavond.

4 december