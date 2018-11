Backstreet Boys komen naar Ziggo Dome

De DNA World Tour is de grootste arena-tour van de groep in achttien jaar. In mei kondigden Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Dorough en Kevin Richardson voor het eerst in vijf jaar een nieuwe single, Don't go breaking my heart, aan. ,,Op 20 april 1993 werden we de Backstreet Boys’', twitterde de band. ,,Als je ons 25 jaar geleden had verteld dat we nu nog steeds muziek zouden maken, hadden we je nooit geloofd. Wie is klaar voor nog eens 25 jaar?’’