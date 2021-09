Bachelor Thomas kweekt nog wat spieren en Juultje laat haar broek zakken

Boze André Hazes wil geld zien na gecancelde show: ‘Afspraak is afspraak’

15 september André Hazes is woest op de Apeldoornse evenementenorganisator Edu Jourdin. De volkszanger werd geboekt voor het festival Zomerkriebels. Dat werd op het laatste moment afgelast en nu wil Hazes geld zien. ‘Afspraak is afspraak’, stelt hij. Ook furieuze Apeldoornse kaartkopers eisen hun geld terug. ,,Dit is pure oplichting’’, zeggen zij.