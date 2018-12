Babyvideo Kylie Jenner meest trending van 2018 op YouTube

Kylie raakte zwanger toen ze 19 was en besloot het nieuws niet met de wereld te delen. De realityster, die al sinds haar tiende wordt gevolgd door camera's voor de serie Keeping Up With The Kardashians, bevestigde pas drie dagen na de geboorte van dochter Stormi begin februari dat ze moeder was geworden. Dat deed ze met een elf minuten durende video, die ze Aan Onze Dochter noemde. De minireportage is inmiddels ruim 77 miljoen keer bekeken.



Jenner en haar bekende (half-)zussen hebben miljoenen fans en waarschijnlijk evenzoveel haters, maar na de bekendmaking stonden de twee kampen voor even aan één kant. Want de manier waarop Jenner haar zwangerschap buiten de spotlights had gehouden, vonden zelfs haar grootste critici getuigen van klasse.



Ze gedroeg zich een keer als een ‘normale’ vrouw, prezen mensen haar in de talloze reacties onder berichten in Amerikaanse media. En ze toonde zich eens niet zo geldbelust. Kylie had immers makkelijk enkele tonnen of zelfs miljoenen dollars kunnen vangen als ze haar zwangerschap had ‘verkocht’ en op de foto was gegaan voor een groot tijdschrift. Voor iemand die haar Instagramaccount zonder enige schroom gebruikt als reclamevehikel voor haar eigen cosmeticamerk, was haar terughoudendheid volgens velen een classy move.



