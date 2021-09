Baby voor boerin Annemiek en Kees komt met ordinaire hegselfie

video Jamai bezorgt kijkers kippenvel met cover Billie Eilish in ‘kopie’ van Beste zangers

1 september Jamai Loman (35) heeft gisteravond diepe indruk gemaakt op kijkers én collega’s met zijn optreden in het nieuwe programma Tour de Frans. Speciaal voor Angela Groothuizen zong hij een cover van Billie Eilish en menig twitterende kijker had het kippenvel op de armen staan. Ook Angela was geraakt. ,,Tjongejonge, prachtig.’’