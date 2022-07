Baby van Marieke krijgt het koud en Art zet zichzelf op standje zen

Update Bom barst na augurken­rel in B&B vol liefde: ‘Ik begrijp niet wat er in jou omgaat’

De (zure) bom is gisteravond gebarsten in B&B vol liefde. Hayriye was namelijk helemaal klaar met het gedrag van Desiree. Ook Hans was het zat en ging een alleszeggend gesprek met haar aan, zo zagen 784.000 kijkers. Het programma staat daarmee op plek tien in de top 25 best bekeken programma’s.

16 juli