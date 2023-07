Babette van Veen en Katja Schuurman willen reünie van Linda, Roos en Jessica

Het is woensdag precies 25 jaar geleden dat Linda, Roos en Jessica een afscheidsconcert gaven in Aalsmeer. De groep ontstond min of meer per toeval toen de producent van de soapserie Goede tijden, slechte tijden een cd op wilde opnemen met de vrouwen uit de reeks. Eigenlijk zouden ook Ingeborg Wieten en Caroline de Bruijn meezingen op hun grote hit Ademnood, maar zij haakten op het laatste moment af.



Omdat het 25 jaar geleden was dat de groep afscheid nam, schoof Babette van Veen vanmiddag plaats in de studio van Villa VDB om over Linda, Roos en Jessica te praten. Daarin vertelt ze dat er mogelijk een reünie aankomt. ,,Ik ben ooit naar de Dolly Dots gaan kijken en ik was wel jaloers hoor. Ik vond het zo leuk. Katja en ik hebben bedacht, omdat wij eigenlijk elke week nog wel filmpjes krijgen van mensen die staan te dansen op Ademnood, dat we het superleuk vinden om er weer eens wat mee te gaan doen. In welke vorm weten we nog niet precies.”



Toch lijkt ze al een concreet plan in haar hoofd te hebben. ,,We zijn sowieso van plan om een Ademnood-dansfeest te gaan bouwen. Waar je dan ook wel wat Linda, Roos en Jessica dingen langs moet laten komen.”